Erhan Adem'den, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mülakat İçeren Yönetmeliğine Tepki: "Biz Bildiğimiz, Tanıdığımız Kişilere Görev Vereceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzman yardımcılığı için yayınladığı yönetmelikte de mülakat koşulunun yer almasına tepki gösterdi. Adem, “Şu demektir; ‘Biz bildiğimiz, tanıdığımız kişilere görev vereceğiz. Hak yiyeceğiz’ demektir. Ben bu uygulamayı şiddetle kınıyorum, Tarım Bakanlığı’nı buradan uyarıyorum yazılı sınava hak eden girsin” dedi. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mülakatları kaldıracakları vaadinde bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman yardımcılığı için yayınladığı yönetmelikte de mülakat koşulunun yer almasına tepki gösterdi. Adem, "Şu demektir; 'Biz bildiğimiz, tanıdığımız kişilere görev vereceğiz. Hak yiyeceğiz' demektir. Ben bu uygulamayı şiddetle kınıyorum, Tarım Bakanlığı'nı buradan uyarıyorum yazılı sınava hak eden girsin" dedi. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mülakatları kaldıracakları vaadinde bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Tarım ve Orman Uzman Yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Uzman yardımcısı alımına yönelik düzenlenecek sınav ve atamanın şartları yönetmeliğin 5'inci maddesiyle belirlendi. Yönetmelikte yer alan "Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre bakanlıkça uygun görülen zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya sözlü olarak tek aşamadan oluşur" düzenlemesi tepki çekti. Çünkü yönetmelikte "mülakat" denilmese de sözlü sınavdan söz edilmesi; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde açıkladığı mülakatların kaldırılacağı vaadi ile çelişiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Tarım ve Köyişleri Bakanı Erhan Adem de bu yönetmeliğe tepki gösterdi. Adem, konuyla ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı geçen gün yayınladığı yönetmelikle mülakatla uzman yardımcılığı alacağını belirtti. Uzman yardımcılığı yazılı sınavından sonra puan sıralamasına göre sıralama yapılıp arkasından 70 puan ve üzeri alanlara mutlaka mülakat yapılacağı söylendi. Bu mülakatta torpilin işlemeyeceğini nereden bileceğiz.

2023 seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir personel alımında mülakat olmayacağını belirtmesine rağmen bugün yapılacak alımlarda mülakat olacağı ve mülakatta hiçbir kaydedici cihazın olmayacağı söyleniyor. Bu da şu demektir; 'Biz bildiğimiz, tanıdığımız kişilere görev vereceğiz. Hak yiyeceğiz' demektir. Ben bu uygulamayı şiddetle kınıyorum, Tarım Bakanlığı'nı buradan uyarıyorum yazılı sınava hak eden girsin."