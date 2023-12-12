Erdoğan, Saldırıya Uğrayan Hakem Meler ile Telefonda Görüştü: "Böyle Bir Şeyi İzlemek Bizleri Ciddi Manada Üzdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonundan Meler ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Hele hele tabii ki Rizeli olarak da bundan ayrıca üzüldüm. Çünkü yani Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gereğini söyledim” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonundan Meler ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Hele hele tabii ki Rizeli olarak da bundan ayrıca üzüldüm. Çünkü yani Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gereğini söyledim" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Fatih Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Meler ile telefon görüşmesinden bir video paylaştı. Yerlikaya videoyu, "Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hakemimize, kıymetli ailesine ve Türk hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" notuyla paylaştı.

ERDOĞAN: HALİL BEY GERÇEKTEN ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜZ

Meler ile konuşan Erdoğan ise şunları söyledi:

"Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Hele hele tabii ki Rizeli olarak da bundan ayrıca üzüldüm. Çünkü yani Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda doktorlarımız ne diyorlar?"

Meler, "Şu anda bir çatlak var göz altımda. Diğer herhangi bir şeyim yok. Hastanede çok iyi bakıyorlar sağ olsunlar. Her türlü kolaylığı ve rahatlığı sağladılar" diye yanıtladı. Erdoğan da, "Çok büyük geçmiş olsun. Arkadaşlarım da yanımda onların da özellikle geçmiş olsun dilekleri var" dedi.

Ardından Başhekim, Erdoğan'a Meler'in durumuna ilişkin bilgi verdi.