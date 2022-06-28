Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "Erasmus Yükseköğretim Arkeolojik Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon" töreni yapıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde 15 Temmuz Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Erasmus Yükseköğretim Programı 2022 döneminde toplam 10 yükseköğretim kurumunun konsorsiyum akreditasyonu hibesine hak kazandığını belirterek, bu kapsamda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki üniversiteler arasında "Erasmus Akreditasyon" koordinatörlüğünü üstlenen ilk üniversite olacaklarını ifade etti.

Karakoç, Zerzevan Kalesi, İç Kale, Artuklu Sarayı ve Eğil Kalesi gibi kazılara DÜ olarak önemli yatırımlar yaptıklarını, akademisyenlere ve öğrencilere Erasmus Arkeoloji Konsorsiyumu ile uluslararası yeni bir kapı açarak üniversite olarak önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"DÜ olarak arkeoloji alanında dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alan İtalya, Romanya, Polonya, Slovenya, Yunanistan, Çekya ve Fransa olmak üzere Avrupa Birliği üyesi 7 ülkenin üniversiteleri ile anlaşmalarımız bulunuyor. Bu alandaki tecrübelerimizi ve ortaklık ağlarımızı konsorsiyum ortağı üniversitelerle paylaşacağız. 2020-2022 yılları arasında Erasmus programı çerçevesinde DÜ geçen 15 yıllık döneme göre önemli bir atılım içerisinde. 2020-2022 döneminde 220'nin üzerinde öğrenciyi eğitim ve staj, 90 akademisyeni ise eğitim alma ve eğitim verme faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği ülkelerine ve proje sahibi olan Avrupa Birliği dışındaki ülkelere gönderdik. DÜ ülkemizin Erasmus programındaki en önemli aktörlerinden biri olmaya, ülkemizi ve şehrimizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edecek."

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise yükseköğretim alanında bölgesel iş birliklerini önemsediklerini ve bu türden projelerin kurumlar arasında güçlü bir sinerji oluşturma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Astarcı, DÜ'nün özellikle KA 171 programı alanında Avrupa Birliği dışındaki ortak ülkelerle etkin projeler yürütmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

DÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Faruk Gökçe de konsorsiyumun 6 yıl boyunca devam edeceğini, proje çerçevesinde DÜ koordinatörlüğünde proje ortağı Mardin olan Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Diyarbakır İl Kültür Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan 150'ye yakın akademik ve idari personelin Avrupa Birliği'nin program dahilindeki ülkelerine hareketlilikler gerçekleştireceğini belirtti.

Gökçe, üniversitenin 4 kıtada 22 farklı ülkeyle sürdürmekte olduğu Erasmus projeleri hakkında da bilgi verdi.

Törende daha sonra konsorsiyumun 6 yıllık sürecinde planlanan faaliyetler, proje detayları, katılımcı seçimleri ve bütçe ayrıntıları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Törene, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile Diyarbakır İl Kültür Müdürü Cemil Alp de katıldı.