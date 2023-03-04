Endonezya'da Yakıt Deposunda Yangın: 17 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Polis ve kurtarma yetkililerinin verdiği bilgilere göre Endonezya'nın Kuzey Cakarta bölgesindeki bir yakıt depolama istasyonunda Cuma gecesi çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Polis ve kurtarma yetkililerinin verdiği bilgilere göre Endonezya'nın Kuzey Cakarta bölgesindeki bir yakıt depolama istasyonunda Cuma gecesi çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzey Cakarta Emniyet Müdürlüğü Başkanı Kıdemli Komiser Gidion Arif Setiawan, olay yerinde yangından etkilenen diğer kişiler için arama çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Setiawan, gazetecilere yaptığı açıklamada yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini dile getirdi.

Yakıt depolama istasyonu, devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi PT Pertamina tarafından işletiliyor.

PT Pertamina tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda PT Pertamina, yangını söndürme ve çalışanlar ile bölge sakinlerini güvenli bir yere tahliye etme çalışmalarına odaklanmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

Xinhua'ya konuşan Ulusal Arama ve Kurtarma Ofisi Sözcüsü Yusuf Latief, yerel arama ve kurtarma ofisinden birçok personelin kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)