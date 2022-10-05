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Endonezya'da Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

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Endonezya'da Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

CAKARTA, 5 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan savaş uçakları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

CAKARTA, 5 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan savaş uçakları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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