Endonezya'da Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı Güncel Haberler CAKARTA, 5 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan savaş uçakları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua) CAKARTA, 5 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 77. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan savaş uçakları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Jakarta Güncel Haberler

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