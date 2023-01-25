Emirhan'ın öldüğü kazada sürücü, yeniden asliye cezada yargılanacak

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz Arzu Döş'ün (40), otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp, park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyayı görüşen Karşıyaka 2'nci...

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz Arzu Döş'ün (40), otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp, park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyayı görüşen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden asliye ceza mahkemesine gönderdi.

Karşıyaka'da yaşayan Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin oğulları Emirhan'a, 27 Mayıs 2021 tarihinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'Yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. Soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Ehliyetsiz Döş'ün yanı sıra servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.