Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun!' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Sosyal Medya Hıdırellez Hıdrellez Kültür Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title