Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu? #129300

Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin düzenlediği Kings League Dünya Kupası'na Türkiye'den temsilen Limon FC katılıyor. Maçların başlaması ile birlikte Limon FC ile ilgili gelişmelr merak edildi.Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu?

LİMON FC OLAYI NEDİR?

Limon FC ile karşılaşan Jijantes FC oyuncularından Uri Pons, maçın ardından bir tweet serisi paylaştı ve bu tweet serisinde maç öncesinde Limon FC tarafından eşine saygısızlık yapıldığını söyledi.

Uri Pons'un eşine saygısızlık vurgusuyla paylaştığı tweetlerin ardından, Limon FC ile Meksika'ya uçan Holmes'un Instagram hikayeleri, "İşte Limon FC'nin provokasyonları" başlığıyla paylaşıldı.

Holmes'in story paylaşımları:

— "Bir Latin ablalar güneşleniyor arkada, delirirsiniz."

— "Ablalar, rakip oyuncuların sevgilileriymiş. Önce maçı kazanacağız sonra da.."

Elraenn'in yaşanan olaylarla ilgili açıklaması: "Hiç aklımın ucuna gelmeyecek olaylar yaşandı. Son karar sabah aldığım şekilde; Holmes, Limon FC'den ayrılmış bulunmakta."

Gerard Pique: "Elimde utanç verici sızdırılmamış bir video var."

Holmes: "Gerisini düşünmeden böyle bir hareket yaptığım için özür dilerim, İstanbul'a döneceğim."

Kings League medya partneri: (Limon FC'ye herhangi bir yaptırım uygulanacak mı?) "Evet, turnuvada kalacaklar. Belki bir kişi için spesifik bir şey olabilir."