Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi

Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. Peki, Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Detaylar!

MOURİNHO NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini açıkladı. Portekizli teknik adamı önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği söyleyen Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İMZAYI ATTI"



Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusuna "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" yanıtını verdi. Aziz Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek." dedi.