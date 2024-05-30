Üye Girişi
Haberler

Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. Peki, Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor?

Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. Peki, Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Detaylar!

MOURİNHO NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini açıkladı. Portekizli teknik adamı önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği söyleyen Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" ifadelerini kullandı.

Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi

"MOURINHO İMZAYI ATTI"

Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusuna "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" yanıtını verdi. Aziz Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek." dedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Jose Mourinho Aziz Yıldırım Fenerbahçe İstanbul Ankara Gündem Spor Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Bakmadan Geçme

Konferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu? #129300 30 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title