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Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini açıkladı. Portekizli teknik adamı önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği söyleyen Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

"MOURINHO İMZAYI ATTI"

Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusuna "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" yanıtını verdi. Aziz Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Aziz Yıldırım Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Barış O. B.:

İşte gerçek Fenerbahçe vizyonu budur ! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'dir

22
3
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Alp ALGAN:

İsmail Kartal başarısız mıydıki gidecek? Sürekli teknik adam değiştirmek ona buna ödenen paralar ne olacak böyle

5
1
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utku bulam:

Derin Galatasarayli morinhoooooo oleyy

3
3
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