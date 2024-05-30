UEFA Konferans Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı uzatmalara giden maçta 1-0 mağlup eden Olympiakos, kupanın sahibi oldu. Yunan ekibine şampiyonluğu getiren golü 116. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Böylelikle Olympiakos, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı başardı. Konferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu?

KUPAYI GETİREN GOL EL KAABİ'DEN

Olympiakos ve Fiorentina, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi. Kupayı kazanan uzatma dakikalarında belli oldu.

Müsabakada ilk uzatma dakikası da golsüz beraberlikle geçildi. Yunan ekibi, 116. dakikada Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.

KONFERANS LİGİ'NE DAMGA VURDU

Daha önce ülkemizde HatayspKonferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu?or formasını terleten El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Faslı golcü, kupada forma giydiği 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR MU?

Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına direkt katılacak ve 1. torbada yer alacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme ve birinci eleme turunda elenen takımlar yeni turnuva olan UEFA Konferans Ligi'ne katılacaktır.