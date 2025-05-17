Elazığ Vişne Mermeri Dünyada Övgü Topluyor

Elazığ Vişne Mermeri Dünyada Övgü Topluyor
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Elazığ Vişne Mermeri Dünyada Övgü Topluyor
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri, 100'e yakın ülkeye ihraç edilerek uluslararası projelerde kullanılmakta. ABD Başkanı Trump, bu mermeri 'Perfecto' olarak nitelendirerek hayranlığını dile getirdi.

Elazığ vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor: Trump'tan "Perfecto" övgüsü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri, 100'e yakın ülkeye ihraç edilerek dünya çapında prestijli projelere değer katıyor. ABD Başkanı Donald Trump da Katar ziyaretinde bu mermere "Perfecto" diyerek hayranlığını dile getirdi. Beyaz Saray'dan Empire State'e, MSC Cruises'tan lüks otellere kadar birçok yapıda Elazığ vişne mermeri tercih ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ziyaretinde karşılaştığı etkileyici mimari yapılar karşısında hayranlığını gizleyemedi. Mermer kaplamalarla süslenmiş bir yapıyı inceledikten sonra, "Ben bir inşaatçıyım, bu mükemmel bir mermer. Buna 'Perfecto' diyorlar" diyerek hayranlığını dile getiren Trump'ın övgüsüne konu olan mermerin, Elazığ'a bağlı Alacakaya ilçesinden çıkarılan dünyaca ünlü Elazığ vişne mermeri olduğu ortaya çıktı.

Elazığ vişne mermerinin dünya mermer sektöründe özel bir yere sahip olduğunu belirten Alacakaya Mermer ve Grubun Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan Yaşlı, "Vişne mermerimizin dünyada eşi ve benzeri yoktur. Elazığ'ımızın Alacakaya ilçesinden çıkan bu değerli taş, rengi, dokusu ve sağlam yapısıyla global pazarda en çok tanınan ve tercih edilen doğal taşlardan biri haline geldi. Şu anda yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Beyaz Saray, başbakanlık binaları, Empire State, dünya çapındaki oteller ve MSC Cruises gibi lüks gemi projelerinde bu taş kullanıldı. Amerika, Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere taşımız çok geniş bir coğrafyada yer buluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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