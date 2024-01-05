Fırat Üniversitesinde 'Soykırımla Yüzleşmek, Gazeteciler Saldırı Altında' Paneli Gerçekleştirildi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) "Soykırımla Yüzleşmek, Gazeteciler Saldırı Altında" paneli gerçekleştirildi.

Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda, Fırat Üniversitesi Sinema Topluluğu (SİNEFİ) tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, panelin açılışında, 7 Ekim 2023'te başlayan ve son yüzyılda görülmeyen bir soykırımın yaşandığını söyledi.

Gazze'de bombalar altında binlerce masum insanın şehit edildiği evlerin yıkıldığı tarumar edildiği bir gündemden geçildiğini ifade eden Üstündağ, şöyle konuştu:

"Soykırım daha önce de olmuştu ama böylesini hiç görmedik. Çok zor dayanılması güç olaylar olmasına rağmen bu süreçlerde özellikle sahada haber ulaştıran, görüntülerle dünyaya mesaj vermeye çalışan çok önemli görevler yapan gazetecilerimiz, sahada savaş muhabirleri ve oradaki tüm insanlar mücadele ederken bu mücadeleye destek vermemiz noktasında bizlerden çok büyük beklentiler var."

Panelde avukat Engin Alanoğlu, Doç. Dr. Yunus Namaz, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Bestami Bodruk da birer konuşma yaptı.

Panele, AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, kurum müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.