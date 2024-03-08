Elazığ'da silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, tespit edilen 3 şüphelinin üst aramasında ve ellerindeki kolilerde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.