Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi
Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevresinde 3-4 Nisan'da denetim yaptı.
Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Ziver İmam Hatip Ortaokulu ve Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.
Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar ile sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.
Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.