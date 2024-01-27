Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da yapılan kaçak silah operasyonunda İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve çantalarında yapılan aramada 5 tabanca ele geçirildi.
Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, İstanbul'dan Elazığ'a gelen yolcu otobüsünden inen 2 kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada 5 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.