Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi - Haberler

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Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Hamdin Kılıç - Güncel
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Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi Elazığ'da etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte Elazığ- Pertek arası çalışan ve karaya bağlı bir feribotun halatı koptu. Halatı kopan feribot baraj suları üzerinde sürüklendi. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken feribot, fırtınanın dinmesiyle yeniden karaya yaklaştırıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yer yer dolu şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Elazığ, Güncel, Haberler

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