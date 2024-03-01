Elazığ'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyallerinden tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.