Elazığ'da 20'den fazla asansörün güç kaynağını çalan zanlı yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde 23 asansörün güç kaynaklarının çalındığı ihbarını aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 20'den fazla asansörün güç kaynağını çalan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim'de Güneykent Mahallesi TOKİ Konutları'nda 23 asansörün güç kaynaklarının çalındığı ihbarını aldı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Güneykent Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını İ.E. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ELAZIĞ