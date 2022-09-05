Ekonomistler Almanya'da resesyondan endişeli

Ekonomistler hükümetin açıkladığı 65 milyar euroluk paketin Almanya'nın ekonomik durgunluğa düşmesine engel olamayacağı görüşünde.Commerzbank Başiktisatçısı Jörg Krämer, Almanya'da hükümetin dün açıkladığı 65 milyar euroluk paketin resesyona (ekonomik durgunluk) engel olamayacağını söyledi. Reuters haber ajansına bir açıklama yapan Krämer "Üçüncü yardım paketi, Almanya'nın sonbaharda resesyona girecek olma ihtimali üzerinde çok az bir etkiye sahip" dedi. ING Başiktisatçısı Carsten Brzeski de "Paket muhtemelen tüm bir ekonominin resesyona sürüklenmesini engellemek için yeterli olmayacak" diye konuştu. Açıklanan tedbirlerin Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde ikisinden azına denk geldiğini belirten Brzeski bunun korona pandemisi nedeniyle, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 15'ine denk gelen mali teşviklerin yanına yaklaşamadığını belirtti.

Enerji fiyatlarındaki büyük artışın ilk etapta bir arz şoku yarattığını söyleyen Krämer "Şirketler faaliyetlerini pahalanan enerjiye göre geriye çekmek zorundalar ve buna uygun olarak da üretimi azaltacaklar" diye konuştu. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) yaptığı bir ankete göre de Alman şirketlerinin yüzde 16'sı böyle hareket etmeyi planlıyor. Krämer "Yardım paketi enerjide net ithalatçı konumundaki Almanya'nın yoksullaşmış olduğunu değiştiremez" dedi.

Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan enerji fiyatları tüketicilerin alım gücünü düşürürken şirketlerin masraflarını artırıyor. Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası 2022'nin ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yüzde 0,1 oranında arttı. Ekonominin arka arkaya iki çeyrek küçülmesi halinde ekonomistler resesyon ifadesini kullanıyor.

65 milyar euroluk paket

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti tüketicileri ve şirketleri yükselen enflasyona karşı korumak için dün 65 milyar euroluk ekonomik paket açıklamıştı. Paket kapsamında emeklilere 300 euroluk enerji ödeneği verilecek. Öğrencilere de bir defaya mahsus olmak üzere 200 euroluk yardım yapılacak. Çocuklar için ailelere ödenen para 1 Ocak'tan itibaren 18 euro artırılacak. Barınma için ekonomik destek alanlar arasında da tek yaşayanlara eylül-aralık ayları arasında 415 euroluk ısınma yardımı yapılacak. Konjonktür Araştırmaları ve Makroekonomi Enstitüsü (IMK) ise ise hükümetin açıkladığı paketin istikrarlaştırıcı olduğu görüşünde. IMK Başkanı Sebastian Dullien "Tüm bu tedbirler alım gücünü destekliyor ve gelecek aylarda tüketim talebinin aşırı derecede azalmasının önlenmesine yardımcı olabilir" dedi. Dullien fosil yakıtların zamlanması nedeniyle Alman ekonomisinde 2023 yılında 200 milyar euroluk bir şok yaratacağını belirtti. Talepte yaratılan 65 milyar euroluk canlanmanın "prensipte bu şokun üçte birini karşılayacağını ve böylece beklenen resesyonu belirgin bir biçimde yumuşatacağını hatta belki de önleyeceğini" söyledi.

Euro'da tarihi düşüş

Enerjide yaşanan kriz, Euro üzerindeki baskıyı da artırıyor. Euro yaklaşık 20 yıl sonra bugün ilk kez 0,99 ABD Doları'nın altında işlem gördü. Sabah saatlerinde 1 euronun değeri 0,9878 dolara kadar gerilerken bu seviyenin Aralık 2002'den bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi. Öğleden sonra Euro'da toparlanma yaşandı ve 1 euronun değeri 0,9927 dolara yükseldi. Euro'nun değeri Temmuz ayında da ABD Doları'nın altına gerilemişti.

Reuters, dpa /EC, JD