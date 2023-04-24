Ehliyetsiz sürücünün otomobille TIR'a çarptığı ölümlü kaza kamerada

İZMİR'in Buca ilçesinde ehliyetsiz sürücü S.A.'nın (15), otomobille park halindeki TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı kazanın, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün, saat 22.30 sıralarında, İsmail Sivri Bulvarı Gediz Otokent C kapısı önünde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü S.A.'nın kullandığı 34 JBY 42 plakalı otomobil, yol kenarında parka halinde bulunan HB IB 355 yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazada, araçtaki Şerife Önen (40) yaşamını yitirdi, sürücü S.A. ile Hevra Öztürk (4) ve annesi Pınar Öztürk (22) ise yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hevra ve Pınar Öztürk'ün sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.Şerife Önen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bir gün sonra Menderes ilçesinin Görece Mahallesi'nde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü S.A. ise tedavisinin arından polis merkezine götürüldü. Bu arada kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.