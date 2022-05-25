EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikler bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Kazımdirik Mahallesi'ndeki Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde poliklinikler binasının zemin katında bulunan Mamografi bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel