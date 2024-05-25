Edremit'te bir evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Gazicelal Mahallesi 10047 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
Hasar oluşan dairedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.