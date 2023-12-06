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Edirnelilerin susuzluk isyanı: 'Banyo yapamıyoruz'

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Edirne'de suların çamurlu akması ve yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mahalle çeşmelerine yöneliyor. Bazı bölgelerde 10 gündür su kesintisi yaşanırken, vatandaşlar günlük su ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Edirneliler, belediyeye tepki göstererek sorunun çözülmesini istiyor.

Edirnelilerin susuzluk isyanı: "Banyo yapamıyoruz"

Edirne'de eline bidonunu alan mahalle çeşmesinin yolunu tutuyor

EDİRNE - Edirne'de suların çamurlu akması ve yaşanan su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Vatandaş, içme suyunu marketlerden temin ederken, evde kullanacağı günlük su ihtiyacını ise mahalle çeşmeleri ve camilerden karşılıyor.

Edirne'de iddiaya göre bazı bölgelerde 10, bazı bölgelerde ise 5 gündür suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar soluğu mahalle çeşmelerinde ve camilerde alıyor. Şükrüpaşa, Barutluk, Yancıkçışahin, Abdurrahman, Medresealibey gibi birçok mahallede günlerdir evlere su verilemiyor.

Edirne'de 26 Kasım tarihinden bu yana bazı mahallelerde içme suyu çamurlu akıyor, bazı bölgelerde ise su kesintileri yaşanıyor. Günlerdir sorunun çözülmesini bekleyen Edirneliler, yaşanan durum karşısında belediyeye tepki gösterdi.

Çamurlu akan suyla duş bile alamadıklarını ve bulaşık dahi yıkanmadığını belirten vatandaşlar, hastalık kapma endişesi yaşıyor. Barutluk Mahallesi sakinlerinden Orhan Akbaş, suların 10 gündür kesik olduğunu sadece belli aralıklarla çok az miktarda geldiğini belirtti. Ne yollarda ne de sularda hayır bulamadıklarını söyleyen Akbaş, yapılan hizmetlerin de seçim yatırımı olduğunu savundu.

Vatandaşlardan Selçuk Akbaş ise taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştıklarını aktardı.

"Mikrop içindeyiz, korona olacağız"

Çocukların banyo yapamadığını, bulaşık ve çamaşırların yıkanmadığını ifade eden Barutluk Mahallesi sakinlerinden Meryem Demir, Belediye Başkanı Recep Gürkan'a seslendi. "Beyefendiye söyleyin yapsın bunları, yoksa biz pislikten korona olacağız" diyerek suların kesik olmasına tepki gösteren mahalle sakini Demir, ihtiyaçlarını karşılamak için hazır su kullandıklarını aktardı.

"21. yüzyılda böyle rezillik olmaz"

"21. yüzyılda böyle rezillik olmaz" diyerek yaşanan su kesintileri ve çeşmelerden akan çamurlu suya tepki gösteren vatandaşlardan Recep Orak, "Yok dubaları kırmışlar, hepsi yalan. Su geliyor, bulanık geliyor. O zaman demek ki Edirne'ye su geliyor. Arıtma tesisini biliyoruz, süper bir arıtma tesisi var. Neden bulanık akıyor, kum çamur. Boruların içini doğru düzgün temizlemiyor çalışanlar. 5 günden beri su yok. Gelen su da simsiyah bulanık geliyor. Akan bu kirli suyla banyo bile yapamadım" dedi.

Su geldiğinde kahve akıyormuş gibi bir renk olduğunu belirten İpek Sent, 5 gündür su olmadığını ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.

"Koca çarşı çamur içinde"

Suların çamurlu aktığını söyleyen Gülşen Çilli, "Devamlı dışarıdan su alıyoruz. Ne çayını yapmaya, ne yemeğine koymaya hiçbir şeye kullanamıyoruz. Çamurlu akıyor. Bir bardak bile yıkayamıyorsun. Düzeltmeye çalışıyorlar. Koca çarşı çamur içinde" diye konuştu.

(ÖC-MB-ŞG-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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