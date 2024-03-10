Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit jandarma er Salih Kasap'ın ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1994'te Düzce'de şehit olan jandarma er Salih Kasap'ın ailesini ziyaret etti.

Sezer, şehidin annesi Elmas, babası Ramis ve kardeşi Süleybe Kasap'a ziyarette bulundu.

Aile üyeleriyle sohbet eden Sezer, Elmas ve Süleybe Kasap'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Şehit ailelerinin, devletin en kıymetli emanetlerinden olduğunu belirten Sezer, "Bu toprakları bizlere canlarıyla vatan eyleyen aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.