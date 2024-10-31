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Semih Şentürk, saldırıya uğradı

Semih Şentürk, saldırıya uğradı
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaça uğradı. Saldırgana direnen Semih, çantasını kurtarsa da kolundaki saati kaptırdı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından olan, şu sıralarda yorumculuk yapan Semih Şentürk, Barcelona'da saldırıya uğradı.

KAPKAÇÇININ SALDIRISINA UĞRADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

ÇANTASINI KURTARDI, SAATİNİ ÇALDIRDI

Kapkaççı, Semih Şentürk'ün çantasına saldırdı. Saldırgana direnen ve çantasını kurtaran Şentürk, kolundaki saatin çalınmasına engel olamadı. Olayın ardından polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
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