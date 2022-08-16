Edirne haberleri | MSB: Edirne sınırında yanlarında ceset bulunan 108 göçmen kurtarıldı

Edirne gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görevli askerlerin yanlarında 1 erkek cesedi bulunan 108 düzensiz göçmenle karşılaştığını, göçmenlerin Yunanistan tarafından 4 gün aç ve susuz bırakılıp, para ile eşyaları alındıktan sonra sınır dışı edilmeye zorlandıklarını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görevli askerlerin yanlarında 1 erkek cesedi bulunan 108 düzensiz göçmenle karşılaştığını, göçmenlerin Yunanistan tarafından 4 gün aç ve susuz bırakılıp, para ile eşyaları alındıktan sonra sınır dışı edilmeye zorlandıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi" denildi.

Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde ise Mehmetçiğin göçmenlere yiyecek ve içecek ikram ettiği, göçmenlerin de yaşadıklarını anlattığı anlar yer aldı.