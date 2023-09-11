Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 12 Eylül darbesinin 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında, 43 yıl önce yapılan askeri darbe ile vatanın öz evlatlarının ayrıştırılarak birbirlerine düşman haline getirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde kalkınma adımları attığı her süreçte karanlık odaklar tarafından darbelere ve darbe girişimlerine pek çok kez maruz kaldığını vurgulayan Güner, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yakın tarihimizde gerçekleştirilen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi bunun en açık göstergelerinden biridir. Ama bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, iradesine pranga vurmak isteyenlere meydan vermeyeceğini 15 Temmuz gecesi açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vatanın evlatları genciyle yaşlısıyla kendisi seçtiği hükümetin arkasında durmuş, iradesini paletleriyle ezmeye çalışan tanklara geçit vermemiştir. Millet, lideri ile tek yürek olarak bir daha böyle darbelere boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 12 Eylül kırıntıları 15 Temmuz'da milletimiz tarafından tarihe gömülmüştür. 112 Eylül darbesinde şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diler, bir daha böyle günlerin yaşanmamasını temenni ederim."

Jandarma ekipleri trafik kazalarının önlenmesi için vatandaşları bilgilendirdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının önlenmesi veya en az seviyeye indirilerek yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente yapılan analizler neticesinde artan araç ve nüfus yoğunluğuna da bağlı olarak can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarında artış meydana geldiği görüldü.

Bu nedenle trafik jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesi, Taşlımüsellim köyünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Programda vatandaşlara temel trafik kuralları, reflektör, kask ve yelek kullanımının önemi anlatıldı, traktör ve diğer tarım araçlarının güvenli kullanımı konularında bilgi verildi.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.