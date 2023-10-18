Edirne'de okulların çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı

Edirne'de polis ekipleri, okulların çevresinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik şube müdürlüklerine bağlı 65 ekip, okulların çevresinde denetim yaptı.

Denetimlere 110 personel katıldı, öğrenciler ve velileri denetim hakkında bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.

Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.