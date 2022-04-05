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Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de yerli ve yabancı üniversite öğrencileri vatandaşlara kanserde erken tanının önemi hakkında bilgi verdi.

Edirne'de yerli ve yabancı üniversite öğrencileri vatandaşlara kanserde erken tanının önemi hakkında bilgi verdi.

Avrupa Komisyonu, AB Dışişleri Bakanlığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Erken Tanı Fark Et-Kanseri Defet" Erasmus projesine katılan öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde broşür dağıttı ve kanser hastalığına ilişkin anket yaptı.

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlatan gösteri de sundu.

Aktif Gönüllü Gençler Derneği (AGEDER) koordinatörlüğünde başlatılan projeye İtalya, Hollanda, Letonya, İspanya ve Türkiye'den 45 üniversite öğrencisi katıldı.

Proje koordinatörü Nermin Taşoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Her insanın belirli periyodlarda kanser taramasından geçmesi gerektiğini dile getiren

Taşoğulları, kanser hastalarının yaşam umudunu hiçbir zaman kaybetmemesi tavsiyesinde bulundu.

Proje çevrim içi etkinliklerle devam edecek.

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

AA / Cihan Demirci - Güncel

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