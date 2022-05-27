Edirne'de iki tır ve cipin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Edirne'de iki tır ve cipin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Z.B'nin kullandığı 35 AZA 219 plakalı tır, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 2656 plakalı tır ve Bulgaristan uyruklu V.R. yönetimindeki Y 6172BA plakalı cip çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 sürücü ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Maddi hasar oluşan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.