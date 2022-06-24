Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Haberler

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Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Edirne'de, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edirne'de, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 22 AZ 813 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki S.Ö'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.Ö, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü S.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Atatürk Bulvarı Tragger Edirne Güncel Haberler

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