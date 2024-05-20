Edirne'de Aranan Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de aranan iki dolandırıcılık şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Dolandırıcılıktan 19 kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan B.K. ile aynı suçtan 25 kaydı ile arama kararı olan İ.G, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.