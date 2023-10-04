Edirne Belediyesi Ağaç Kimliği Projesi'ne Başladı

Edirne Belediyesi, B40 Balkan Şehirleri Ağı Yerel İklim Eylem Grubu çalışmaları kapsamında Ağaç Kimliği Projesi'ne başladı. 27 öğrenci, belirlenen ağaçları bulup isimlendirdi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için projenin önemine vurgu yaptı.

Edirne Belediyesi, üyesi olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı Yerel İklim Eylem Grubu çalışmaları kapsamında Ağaç Kimliği Projesi'ne başladı. Ağaç Kimliği Projesi çerçevesinde 27 öğrenci, ellerine verilen haritalar ile belirlenen ağaçları bularak, 12 farklı türden 59 ağacı isimlendirdi. Gençlere bu önemli görevde eşlik eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, geleceğe daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

Edirne Belediyesi, B40 Balkan Şehirleri Ağı Yerel İklim Eylem Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ve öğrencilerin doğal yaşam, çevre ve kentteki ağaçların sunduğu faydalar konusunda farkındalığın artırılmasına destek olmak için Ağaç Kimliği Projesi'ni hayata geçiriyor. Edirne Belediyesi, Ağaç Kimliği Projesi kapsamındaki ilk adımı ise gençlerle birlikte attı. Selimiye Meydan Projesi'nde yer alan 59 adet ağaç ile başlanan projeye 27 ortaokul öğrencisi katıldı. İsimlendirilen ağaçlar ile vatandaşların bilgilendirilmesi, şehirdeki ağaçlar ve biyoçeşitlilikle ilgili farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bu proje kapsamında kent haritasına işlenmiş olan 12 farklı türden 59 ağaç gençlerle birlikte isimlendirildi.

Edirne Belediyesi önünden başlayan ve 27 öğrencinin katıldığı kimliklendirme çalışmasına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da eşlik etti. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, "Bugün Edirne Belediyesi olarak üyesi olduğumuz B40 Balkan Şehirleri Ağı Yerel İklim Eylem Grubu kapsamında bir projesinin startını veriyoruz. 27 öğrenci arkadaşımız şuan bizlerle birlikte Selimiye Meydanı'nda bulunan 12 farklı türden 59 ağacın, kimlik kartlarını ağaçlara yerleştirecekler. ve Selimiye Meydanı'ndaki ağaçlarımız kimliklerini kazanmış olacak. Geleceğe daha yeşil, daha güzel, daha temiz bir Edirne bırakmak için bu projeyi başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Projeye katılan tüm öğrencilere teşekkür eden İşcan, "Bugün bir ağacı kimliklendirerek, hepimizin çok iyi bildiği gibi 'Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi kurtarır' Bizlerde bir ağacı kurtararak, geleceğe daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. Ayrıca doğayla uyumlu bir yaşam sürmek ve sürdürmek için de çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında, öğrencilerin takacağı isimler, birer harita ve ağaçların bilgisi ile birlikte zarflara yerleştirildi. Gençler, kendilerine verilen zarflarda yazan ağaçları haritadan bularak, isimlendirdi. Peyzaj Mimari Cansu Dereli da ağaçların özellikleri hakkında bilgiler vererek, çocukları bilgilendirdi.