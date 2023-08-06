Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki işletmeler, gürültü ve çevre kirliliği, sahilin halka açık bölümlerinin işgali gibi nedenlerle şikayetlerin odağı haline geldi. İşletmeler kumsalda şezlong-şemsiye alanı dışında, yasak olmasına rağmen 'pavilyon' olarak tabir edilen özel localar ve barlar oluşturdu. İşletmelerde canlı müzik, desibel sınırı olmadan gece yarılarına kadar sürüyor, kutlama ve eğlenceler için izinsiz havai fişek gösterileri yapılıyor. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, "Her büfe bir gazino oldu, piyanist şantörler bağıra bağıra, büfeler bu hale geldi. Şezlong alanları çok genişledi" dedi.

Antalya'da hafta içi 100 bini aşan, hafta sonları 300 bini bulan yerli ve yabancı turistin kullandığı 7,4 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde hem özel işletmeler hem de halka açık alanların kullanımına ilişkin görüntü, gürültü ve çevre kirliliği, işletmelerin alan kullanımındaki aykırılıkları ve sahil boyundaki cadde ve sokaklara park etmiş onlarca karavan gibi sorunlar, önü alınamaz hale geldi. Konyaaltı Sahili'ne ilişkin çok sayıda şikayet konusu, kentteki sivil toplum örgütleri ve meslek odalarını da harekete geçirdi.

Konyaaltı Varyant'tan başlayıp Antalya Serbest Bölge'ye kadar uzanan, mülkiyeti Hazine'ye, kullanım hakkı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahilin eski BeachPark olarak bilinen Varyant-eski Minicity arasında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümü ile eski Minicity karşısından Boğaçayı'na kadar 3,7 kilometrelik bölümü 2018 yılındaki ihaleyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 yıllığına Alkoçlar firmasına verildi. Sahilin Boğaçay'dan Serbest Bölge'ye kadar olan 1,7 kilometrelik kısmı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde. Özel firmaya ihaleyle verilen bölümlerde, toplam 30 büfe, 26 şezlong- şemsiye alanı, 2 kafe, 1 çay bahçesi, 1 işletme ofisi, 53 işyeri ve 12 tuvalet alanı şeklindeki ticari alanlar bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ile Milli Emlak arasında revize edilen protokolle büfeler için 6 metrekare olan kullanım alanları 150 metrekareye, 100 metrekarelik şezlong-şemsiye alanları da 1000 metrekareye çıkartıldı.