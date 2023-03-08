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Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde Kutlanıyor

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Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde Kutlanıyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'de sıkça söylendiği gibi, "gökyüzünün yarısını kadınlar taşır". Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, gelin dünyanın dört bir yanındaki kadınların güzelliğini ve gücünü kutlayalım.

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorKenya'nın başkenti Nairobi'deki Kenyatta Uluslararası Kongre Merkezi'nde Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Joy Nabukewa/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'de sıkça söylendiği gibi, "gökyüzünün yarısını kadınlar taşır". Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, gelin dünyanın dört bir yanındaki kadınların güzelliğini ve gücünü kutlayalım.

Dünya Kadınlar Günü, kadınların tarih boyunca ve tüm ülkelerde ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekmek amacıyla her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor.

Danimarka'da 1910'da gerçekleşen İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda ilan edilen Kadınlar Günü, dünya genelindeki ulusların kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmasına ve kadınların küresel kalkınmaya tam ve eşit katılım göstermesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de düzenlenen Holi Festivali'nde yüzlerini renkli tozlarla boyamış kadınlar görülüyor, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorÇin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Dahua Yao Özerk İlçesi'ne bağlı Renliang köyünde, yaklaşan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen topaç çevirme yarışmasına katılan kadınlar, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorYunanistan'ın Elefsina kentinde geleneksel kıyafet giymiş kadınlar. "2023 Eleusis Avrupa Kültür Başkenti" etkinliğinin açılış töreni Atina'nın yaklaşık 20 kilometre batısındaki Elefsina'da Cumartesi günü düzenlendi, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorCezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenen 19. Uluslararası Kadın Fuarı'nda stant görevlileriyle sohbet eden bir kadın ziyaretçi, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorÇin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı için Büyük Halk Salonu'na doğru yürüyen delegeler, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşan Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde açılan lale fuarında lale seçen kadınlar, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Yilin/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorTanzanya'nın Darüsselam kentinde Dünya Kadınlar Günü öncesinde düzenlenen Tanzanya Kadın ve Teknoloji Konferansı'na katılan delegeler, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Herman Emmanuel/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorYeni Zelanda'nın Hamilton kentindeki Waikato Stadyumu'nda FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda 2023 için Portekiz ve Kamerun arasında oynan A grubu play-off turnuvası maçında attıkları golü kutlayan Portekizli oyuncular, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorKenya'nın başkenti Nairobi'de dört tekerlekli bir makinenin modelini elinde tutan Microsoft Afrika Kalkınma Merkezi'nin İdari Yöneticisi Catherine Muraga (sağda), 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Fred Mutune/Xinhua)

Dünya Kadınlar Günü Dünya Genelinde KutlanıyorPakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de düzenlenen Holi Festivali'nde yüzlerini renkli tozlarla boyamış kadınlar görülüyor, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kadınlar Günü Güncel Haberler

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