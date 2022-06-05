Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Özlem Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:

- Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı Edirne'de 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' ve 'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle etkinlik düzenlendi.

- Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı

EDİRNE - Edirne'de 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' ve ' Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Edirne Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, çelenk sunumu ile başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Türkiye Çevre Haftası'nın her yıl farklı bir temayla kutlanacağını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, bu yılki temanın sıfır atık olduğuna değindi.

Sıfır atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını aktaran Öztürk, çevre duyarlılığı ve sıfır atık konusunun tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından farkındalık yürüyüşü ile devam etti. Bando eşliğinde Atatürk Heykeli önünden başlayarak Tarihi Tunca ve Meriç Köprülerinin üzerinden Kent Ormanına kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde sahne alan Meriç İlkokulu minik mehter takımının gösterisi de ilgiyle izlendi.

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Güncel

Dünya Çevre Günü Türkiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title