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Dönüşe geçen tatilciler Söke'de trafik yoğunluğu oluşturdu

Dönüşe geçen tatilciler Söke'de trafik yoğunluğu oluşturdu

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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatil beldelerinden dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Söke ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatil beldelerinden dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Söke ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Muğla Güncel Haberler

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