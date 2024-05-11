Üye Girişi
Haberler

Dolandırıcılık Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden iş arayanları dolandırarak büyük miktarda para aldıkları belirlendi.

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdıkları belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca teknik takibe aldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

Zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'da eş zamanlı "Avans" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Diyarbakır Operasyon Dolandırıcılık Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title