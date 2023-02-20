Doç. Dr. Eyüboğlu: Deprem sonrasında çocukların beden dillerini iyi değerlendirmek lazım

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, çocukların afet sürecini atlatmalarında, duygularını ifade etmelerine yardımcı olmanın önemine değinerek, "Onlar da bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındalar. Soru soramayabiliyorlar, kendi içlerine kapanabiliyorlar ya da kenardan dinleyip izleyebiliyorlar. Çocukların beden dillerini iyi değerlendirmek lazım" dedi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, depremlerin ardından çocuk ve ergenlere nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Yaşları fark etmeksizin çocuk ve ergenlerin de afetten olumsuz etkilendiğini belirten Doç. Dr. Eyüboğlu, "Aileler sosyal medyada ya da televizyonda gördükleri haberleri kendi içlerinde değerlendirebilirler ve çocuklarının konuyla ilgili ne düşündüğü, ne hissettiğiyle ilgili konuşma ortamı yaratabilirler" dedi.