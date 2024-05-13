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Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda Yemek Zehirlenmesi

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Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu ve hükümlüler ile cezaevi personeli yedikleri öğle yemeklerinden zehirlendi. Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile cezaevi personeli yedikleri yemekten zehirlendi.

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu ve hükümlüler ile cezaevi personeli yedikleri öğle yemeklerinin ardından rahatsızlık yaşadı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma vakalarının ardından cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendiği tespit edilenlerin bazıları cezaevindeki revirde tedaviye alınırken, bazıları ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi oluduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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