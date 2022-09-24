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Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Gelen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Güncel Haberler

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