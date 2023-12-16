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Diyarbakır'da terör operasyonu; 427 kilo esrar ve mühimmat ele geçirildi

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DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 427 kilogram esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 427 kilogram esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-70' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, 2 sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 el bombası, 6 kaleşnikof şarjörü, 2 M16 şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 272 fişek, 1 dürbün, 427 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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