Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yıllarında Yenişehir piknik alanında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan gelen Ezidilerin kaldığı kampta, terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim verdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, E.K.D, N.Y.C. ve H.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.