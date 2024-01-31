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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yıllarında Yenişehir piknik alanında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan gelen Ezidilerin kaldığı kampta, terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim verdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, E.K.D, N.Y.C. ve H.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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