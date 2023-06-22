Diyarbakır'da Patlayıcı Madde Satışı Denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Patlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, denetimlerine devam edecek.