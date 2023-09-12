Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi belediye önünde saat 12.15'te meydana geldi. A.Z.Y. idaresindeki 65 NC 845 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ömer G.'ye çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ömer G.'yi durumunun ağır olmasından ötürü kent merkezindeki Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk etti. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR