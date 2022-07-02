Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi - Haberler

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Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi

AA - Osman Bilgin - Güncel
Diyarbakır'da 'Mutlu Kadın Mutlu Aile' konulu eğitim verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetim annelerine hayata pozitif bir bakış açısı kazandırmak amacıyla "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetim annelerine hayata pozitif bir bakış açısı kazandırmak amacıyla "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yetim ve öksüz çocuklara ile ailelerine destek olmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirmeye devam ediliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yetim ve Öksüz Birimi binasında yetim annelerine yönelik düzenlenen eğitim ney dinletisiyle başladı.

Yetim çocuk büyüten annelere yönelik düzenlenen programda Dr. İsmet Kaya, "Mutlu Ailenin Şifreleri, Kendini Tanıma, Etkili İletişim" konularını anlattı.

Kaya, geçmişten günümüze alimlerden bilim insanlarına kadar bütün başarılı insanların arkasında kadın olduğuna dikkati çekti.

Eğitimde, İlahiyatçı Mercan Başer ise "İbrahimi dinlerde kadın", "Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'te geçmişten günümüze kadın ve yeri" başlıklarına değindi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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