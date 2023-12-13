Diyarbakır'da Gazze Fotoğraf Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da Fotono21 Fotoğraf Derneği ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin kadrajından 'Gazze Fotoğraf Sergisi' açıldı. Sergide, AA muhabirlerinin İsrail'in saldırılarda bulunduğu Gazze'de çektiği kareler yer alıyor.

Diyarbakır'da, Fotono21 Fotoğraf Derneği ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin kadrajından "Gazze Fotoğraf Sergisi" açıldı.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergide, AA muhabirlerinin İsrail'in saldırılarda bulunduğu Gazze'de çektiği kareler arasından seçilen 25 fotoğraf yer alıyor.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, AA muhabirine, fotoğrafların üniversite yerleşkesindeki 4 noktada ve merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin önünde sergileneceğini söyledi.

Kılıçoğlu, sergiye katkı sağlayan Anadolu Ajansı ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

Serginin ziyaretçilerinden Celal Can Akmaz, farkındalık oluşturulması açısından güzel bir sergi olduğunu, yaşanan zulmü herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Akmaz, "Elimizden geldiğince Filistin'e yardımcı olmamız gerekir. Bu sergi çok güzel. Orada yaşanan acılar bu fotoğraflarda görülüyor. Herkesin görmesi lazım." dedi.

Fadime Özkan ise sergiyi anlamlı bulduğunu söyledi.

Herkese sergiyi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Özkan "Anadolu Ajansına fotoğrafları için teşekkür ederim. Fotoğraflar bazı şeyleri daha net görmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Sergi, yarına kadar ziyarete açık kalacak.