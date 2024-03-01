Diyarbakır'da Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsi nöbeti geçiren A.H.T, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.H.T. için ambulans helikopter istendi.

İlçeden alınan hasta, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.