Diyarbakır Anneleri, Gara'da Şehit Edilenleri Anma Eylemi Yaptı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 10 Şubat 2021'de Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 kişiyi andı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1622'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, Gara'da şehit edilen 13 kişiyi rahmetle andıklarını söyledi.

Biçer, "Hain, alçak terör örgütü her zaman yaptığı gibi 10 Şubat 2021'de de anne yüreklerine ateş düşürdü. Biz de Diyarbakır anne ve babaları olarak buradan şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri olarak eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Biçer, şöyle konuştu:

"Hain, alçak terör örgütünü bitirmeden buradan kalkmayacağız. PKK'yı anneler bitirecek. Biz bu nöbete başladığımız günden beri PKK'da çöküş başladı. Bu çaba sayesinde 49 annemiz, ben de dahil olmak üzere evladına kavuştu. Evladına kavuşan hiçbir anne ve baba burayı terk etmedi. Çünkü bizim davamız terörle mücadele ve sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz."